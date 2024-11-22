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İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı: Dahiye ve Güney Köyleri Tehdit Altında

İsrail ordusu, Beyrut'un Dahiye bölgesi ve Lübnan'ın güneyinde tahliye uyarısı yaptı. Hedef bölgeler bombalamaya hazırlanıyor.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 10:19
İsrail'den Lübnan'a Tahliye Uyarısı: Dahiye ve Güney Köyleri Tehdit Altında

İsrail Ordusu Dahiye ve Güney Köyleri İçin Tahliye Uyarısı Yayınladı

İsrail ordusu, Lübnan'a yönelik saldırılarını sürdürürken, başkent Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesinde bulunan 2 semt ile ülkenin güneyindeki 5 köy için tahliye uyarısı yaptı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, hedef alınan köylerin ve binaların kırmızıyla gösterildiği bir harita yayımlayarak bu bölgelerde saldırı tehditi bulunduğuna dikkat çekti.

Dahiye Sakinlerine Uyarı

Sözcü, Dahiye sakinlerine özellikle Hades ve Harratu Harik semtlerine komşu binalarda yaşayanların tahliye edilmesi gerektiğini vurguladı. Adraee, bu bölgelerde Hizbullah tesislerinin bulunduğunu ve İsrail ordusunun "yakın gelecekte" bu noktalara saldırı düzenleyeceğini belirtti.

Güney Lübnan Köyleri İçin Uyarı

Ayrıca, açıklamada Lübnan'ın güneyindeki 5 köyün sakinlerine de geri dönüşleri için herhangi bir zaman çerçevesi belirtilmeksizin, bombalamaya hazırlık yapmaları amacıyla evlerini derhal boşaltmaları konusunda uyarıldığı ifade edildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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