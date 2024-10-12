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İsrail'e THAAD Füze Savunma Sistemi Yerleştirildi

ABD, İran tehdidine karşı İsrail'e THAAD füze savunma sistemi konuşlandırdı. Ayrıntılar ve sistemin geleceği belirsiz.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 23:03
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 23:03
İsrail'e THAAD Füze Savunma Sistemi Yerleştirildi

İsrail Ordusu'ndan Açıklama

İsrail ordusu, Amerika Birleşik Devletleri'nin, ülkede uzun menzilli balistik füzeleri engellemek için kullanılan THAAD (Bölge Yüksek İrtifa Hava Savunması) sistemini yerleştirdiğini açıkladı.

THAAD Sisteminin Yerleştirilmesi

İsrail Ordu Radyosu'nun X hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "ABD, İran tehditlerine karşı hazırlık olarak THAAD hava savunma sistemini İsrail'e konuşlandırdı." ifadesi yer aldı.

Daha önce Mart 2019'da, ABD İsrail'de ortak savunma tatbikatlarının bir parçası olarak THAAD sistemini geçici bir süre konuşlandırmıştı.

Geleceği Belirsiz

Yeni konuşlandırmanın kalıcı olup olmayacağı ve sistemin İsrail'in savunma ağına entegre edilip edilmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

İran ile Gerginlik

Bu düzenlemelerin, İsrail’in İran’a karşı "büyük saldırı" hazırlıklarının bir parçası olduğu düşünülüyor. İran, 1 Ekim'de İsrail'e füze saldırısında bulunmuş, Tel Aviv yönetimi ise bu saldırıya karşılık verileceğini açıklamıştı.

İsrail’in Mevcut Savunma Sistemleri

İsrail’in halihazırda sahip olduğu uzun menzilli Arrow, orta menzilli "Davud’un Sapanı" ve kısa menzilli "Demir Kubbe" gibi üç hava savunma sistemi bulunuyor. Ancak bu sistemler, İran’ın son saldırısında birçok füzeyi durdurmada yetersiz kalmıştı.

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