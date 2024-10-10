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İsrail, Gazze'deki Hastanelere Yakıt Sevkini Engelledi

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki hastanelerin yakıt sıkıntısı nedeniyle hizmet dışı kalma riski belirdi.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 20:05
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 20:05
İsrail, Gazze'deki Hastanelere Yakıt Sevkini Engelledi

İsrail Ordusu Hastanelere Yakıt Ulaşımını Engelledi

Gazze Şeridi'ndeki hastaneler, İsrail ordusunun yakıt tırlarındaki akaryakıta 5 kez müdahale etmesi sonucu 24 saat içinde hizmet dışı kalma tehlikesi yaşıyor.

Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi üzerinden yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail ordusunun, Gazze kenti ve çevresindeki hastanelere mazot taşıyan araçları geri çevirmesi, sağlık kuruluşlarının acilen yakıta ihtiyacı olduğunu gösteriyor" denildi.

Uluslararası Toplumun Müdahale Çağrısı

Açıklamada, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlardan, Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığına ait tüm hastanelerin hizmet dışı kalmadan önce yakıt ikmali yapılması için derhal harekete geçmeleri istendi.

Hastane Tahliye Tehdidi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan, Endonezya ve El Avde hastanelerinin boşaltılmasını talep ettiğini ve bu hastanelerin tahliye edilmemesi durumunda tehditler savurduğunu duyurdu.

Hükümetten Sert Tepki

Gazze'deki hükümet, İsrail'in hastaneleri boşaltma yönündeki tehditlerine karşı kararlılıkla durduklarını belirtti. Hamas ise bu durumu, "sürgün planının uygulanması için bir suç teşebbüsü" olarak değerlendirdi.

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