İsrail Güçleri, Batı Şeria'da En Az 20 Filistinliyi Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlar sonucu en az 20 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin yaptığı ortak açıklamaya göre, İsrail askerleri Batı Şeria'nın farklı kentlerinde Filistinlilerin evlerine baskın düzenlemeye devam ediyor.

Son baskınlarda en az 20 kişinin gözaltına alındığı ve bu durumun gerginliği arttırdığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıya geçtiği 7 Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış gözlemleniyor.

Bu dönemde, bölgede yaşanan çatışmalar sonucunda İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167'si çocuk olmak üzere 837 Filistinli hayatını kaybetti.