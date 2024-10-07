İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinli Gençleri Yaraladı

İsrail Askerleri El-Arrub Mülteci Kampı'nda Filistinli Gençleri Yaraladı

İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın işgal altındaki bölgelerinde gerçekleştirdiği operasyonlar devam ederken, bu kez El-Arrub Mülteci Kampı'na baskın düzenlendi. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, yapılan baskında 2 Filistinli genç yaralandı.

Olayın Detayları

Baskın sırasında yaşanan çatışmalarda, yaralanan iki gençten birinin sağlık durumunun kritik olduğu bildirildi. Ayrıca, olay sırasında birçok kişi ses bombası ve göz yaşartıcı gazdan etkilendi.

Artan Saldırılar ve Acı Bilançolar

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail'in Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların yanı sıra Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik baskın ve gözaltı sayıları artış göstermektedir. Son verilere göre, bu süreçte toplamda 744 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bu olay, işgal altındaki bölgelerdeki gerginliğin ve çatışmaların ne denli artmış olduğunun bir göstergesi. Uluslararası topluluk, bu tür insani krizlere yönelik etkili adımlar atılması çağrısında bulunuyor.