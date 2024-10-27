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İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

Batı Şeria'da İsrail güçlerinin araçla ezme girişiminde bulunduğu iddia edilen bir Filistinli hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 14:11
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 14:11
İsrail Güçleri Batı Şeria'da Filistinliyi Öldürdü

Yeni Bir Olay Batı Şeria'da Ortaya Çıktı

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'da, bir Filistinlinin araçla ezilme girişiminde bulunduğu iddiasıyla onu öldürdü. Olay, Hızma beldesi yakınlarında gerçekleşti.

Olay Anı

İsrail polisinin yaptığı açıklamaya göre, filistinli sürücünün "437 numaralı" güzergahta askerlerin üzerinden geçmeye çalıştığı istihbaratı alındı. İhbar üzerine olay yerine intikal eden güvenlik güçleri, sürücüyü etkisiz hale getirdi.

Güvenlik Önlemleri

Olayın ardından Hızma'dan Anta'ya giden 437 numaralı yol trafiğe kapatıldı. Yerel halk üzerindeki gerginlik devam ederken, bölgedeki güvenlik güçleri durumun kontrol altında olduğunu belirtti.

Başka Bir Olay

Aynı gün içerisinde, İsrail'in başkenti Tel Aviv yakınlarında bir kamyonun otobüs durağında bekleyenlere çarparak en az 35 kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi. Olayda sürücünün, bölgedeki "silahlı siviller" tarafından vurularak öldüğü ifade edildi.

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