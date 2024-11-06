İsrail Güçlerinden Gazze'ye Bombardıman: 6 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Yönelik Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzey bölgesinde yer alan bir evi ve Filistinli sivillerin sığındığı bir okulu vurdu. Bu saldırılar neticesinde toplamda 6 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bombardıman Detayları

Gazze'deki sağlık kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, Beyt Lahiya'da düzenlenen hava saldırısında 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı. Ayrıca, Cibaliya kentindeki Halime es-Sadiye okulu da hedef alındı ve burada bir kişi yaşamını yitirirken, 5 kişi de yaralandı.

Ölü Sayısında Ciddi Artış

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden çatışmalar sonucunda, Gazze'deki ölü sayısı 43,391'e ulaştı. Bu sayı içerisinde 17,210 çocuk ve 11,742 kadın yer almakta. Ayrıca, 102,347 kişi yaralanmış durumda. Enkaz altında hala daha fazla insanın bulunduğu bildiriliyor.

Sivil Altyapının Hedef Alınması

İsrail güçlerinin saldırıları yalnızca askeri hedefleri değil, aynı zamanda hastaneler ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları da hedef alarak büyük tahribata neden oluyor.