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İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor

İsrail güçleri Batı Şeria'da 2 Filistinliyi yaraladı, Nablus'ta ise 4 kişi darp edildi.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 21:45
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 21:45
İsrail Güçlerinin Batı Şeria'daki Saldırıları Sürüyor

İsrail Güçleri Batı Şeria'da Yaralamalara Devam Ediyor

Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Kalkilya kentinde, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu 2 Filistinli yaralandı. Filistin Kızılayı, yaralıların tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı.

Nablus'taki Saldırılar

Kızılay, Nablus'un güneybatısındaki Cemain köyünde de bir grup İsraillinin gerçekleştirdiği saldırı sonucunda 4 kişinin yaralandığını belirtti. Yaralılar, saldırı sonrası hastaneye sevk edildi.

Görgü tanıkları, Cemain çevresinde bulunan ve yasa dışı olan Kfar Tapuah yerleşiminden gelen bazı İsraillilerin köye saldırdığını bildirdi. Saldırı sırasında, biri kadın olmak üzere 4 kişinin vücudunda morluklar oluştu ve çeşitli yaralanmalar meydana geldi.

Ölümler ve Yaralanmalar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki çatışmalarda, 7 Ekim 2023'ten bu yana toplam 742 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerginliklerin devam ettiğini gösteriyor.

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