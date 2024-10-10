İsrail Güvenlik Kabinesi, İran'a Yanıt İçin Acil Toplanıyor

İsrail Güvenlik Kabinesi Toplanıyor

İsrail'in güvenlik yetkilileri, Tahran'ın gerçekleştirdiği füze saldırısına yanıt vermek üzere acil olarak bir araya gelecek. Yerel basında çıkan haberlere göre, Güvenlik Kabinesi bu akşam saat 20:30'da toplanacak.

Füze Saldırısının Ardından Toplantı

Görüşme sırasında, İsrail'in İran'a karşı planlayacağı olası askeri ve diplomatik tepkiler ele alınacak. Toplantıda bakanların, yapılacak yanıtların onaylanması için oy kullanmaları beklendiği belirtildi. İran'ın Saldırısı ve Sonrası

İran, 1 Ekim tarihinde İsrail'e bir füze saldırısı düzenlemişti. Tel Aviv yönetimi ise bu durumu dikkate alarak, Tahran'a karşı bir yanıt vermeyi planladıklarını daha önce açıklamıştı.