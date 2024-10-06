İsrail Halkının Göç Düşüncesi: Anket Sonuçları

İsrail Halkının Yurt Dışına Göç Düşünceleri

İsrail'de gerçekleştirilen son bir anket, vatandaşların %23'ünün, 2023 yılında yaşanan siyasi ve güvenlik sıkıntılarından dolayı yurt dışına göç etmeyi düşündüğünü gösterdi. Bu anket, İsrail devlet televizyonu KAN tarafından yürütüldü.

Göç Düşüncesi ve Anket Sonuçları

Yapılan araştırmaya göre, katılımcıların %67'si ülkeyi terk etmeyi düşünmediklerini belirtirken, geri kalan kısım ise soruya yanıt vermeyi reddetti. Anket, Binyamin Netanyahu liderliğindeki mevcut hükümet koalisyonunu destekleyenlerin %14'ü ile muhalefet partisi destekçilerinin %36'sının yurt dışına göç etmeyi düşünenler arasında yer aldığına işaret etti.

Dış Göçteki Artış

KAN, anketin sonuçlarıyla ilgili yorumunda, İsrail'de savaş öncesi dönemlerde bile yüksek olma eğiliminde olan dış göç olgusunun 2024'te de devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, Merkezi İstatistik Bürosu tarafından Eylül 2023'te yayınlanan verilere göre, 2024 yılının ilk yedi ayında yurt dışına göç eden kişi sayısının 40 binden fazla olduğu kaydedildi.