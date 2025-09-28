İsrail Hava Saldırıları Güney Lübnan'ı Vurdu: Nebatiye ve Humin Hedefte

İsrail Hava Saldırıları Güney Lübnan'ı Vurdu

İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyini havadan hedef alarak bir dizi saldırı gerçekleştirdi. Resmi haber ajansı NNA, operasyonların Nebatiye kentine bağlı bölgelerde yoğunlaştığını bildirdi.

Saldırı Detayları

NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Kefr Rumman ile Curmuk arasındaki bölgeyi havadan karaya füzelerle vurarak bir dizi saldırı düzenledi. Bölgeden yayılan güçlü patlamaların geniş bir alanda duyulduğu aktarıldı.

Akşam saatlerinde ise Humin el-Fevka bölgesinde bir evin, İsrail tarafından kullanılan insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındığı kaydedildi.

İsrail'in Açıklaması

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, saldırıların Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'a ait silah depolarını hedef aldığı öne sürüldü. Açıklamada ayrıca, İsrail'in güvenliğine yönelik tehlikelere karşı saldırıların devam edeceği yönünde uyarı/tehdit yer aldı.

Bölgede Durum

Olaylar, ateşkes anlaşmasına karşın güney Lübnan'da sık sık yaşanan saldırıların bir yenisi olarak kayda geçti. Resmi kaynakların bildirdiği bu gelişmeler, bölgede gerilim ve güvenlik endişelerini yeniden gündeme taşıdı.