DOLAR
34,54 0%
EURO
36 0%
ALTIN
3.005,98 0%
BITCOIN
3.326.044,16 1,37%

İsrail Hava Saldırılarıyla Beyrut'u Sarsıyor

İsrail ordusu, Beyrut'un güneyine gerçekleştirdiği hava saldırılarıyla geniş bir alanda hasara neden oldu. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 24.11.2024 18:18
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 18:18
İsrail Hava Saldırılarıyla Beyrut'u Sarsıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine iki şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildiği üzere, Dahiye bölgesini hedef aldı.

Saldırılar sonucunda geniş bir alanda büyük bir yıkım meydana gelirken, Beyrut'un güneyi yoğun toz ve duman bulutları ile kaplandı. Ancak, bu talihsiz olaylarda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu hava saldırıları, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin X sosyal medya hesabında saldırı tehdidinde bulunmasının hemen ardından gerçekleşti. Adraee, Hades ve Burc el-Baracine bölgelerindeki iki noktanın işaretli olduğu haritalar paylaşarak, bu binalardan 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lee Hsien Loong, Çin'i Ziyaret Edecek
2
Öğretmenler 'Tuval İstanbul' Etkinliğinde Buluştu
3
Beyrut'taki Hava Saldırısında Ölü Sayısı 29'a Yükseldi
4
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya: "85 Milyonun Refahı İçin Mücadele Ediyoruz"
5
Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek
6
Tel Abyad'da PKK/YPG Protestosu: 13 Yaşındaki Çocuğun Ölümü Kınandı
7
Şırnak'ta 22 Yaşındaki Hüsamettin Yalgettekin İçin Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Son 7 Günde Emlak Vergisi Muafiyeti ve İade İmkanları

Cebinizi yakmayacak araba bulmak çok kolay! 2. el araç fiyatları da akıma uydu

Konut Kredilerinde Faiz İndirimleri: Yeni Taksitler Belirlendi!

Yüzbinlere derin bir oh çektirecek karar! Yeni af yasası Torba Yasa ile gelecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı