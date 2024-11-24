İsrail Hava Saldırılarıyla Beyrut'u Sarsıyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyine iki şiddetli hava saldırısı düzenledi. Saldırılar, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından bildirildiği üzere, Dahiye bölgesini hedef aldı.

Saldırılar sonucunda geniş bir alanda büyük bir yıkım meydana gelirken, Beyrut'un güneyi yoğun toz ve duman bulutları ile kaplandı. Ancak, bu talihsiz olaylarda ölü ve yaralı olup olmadığıyla ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

Bu hava saldırıları, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee’nin X sosyal medya hesabında saldırı tehdidinde bulunmasının hemen ardından gerçekleşti. Adraee, Hades ve Burc el-Baracine bölgelerindeki iki noktanın işaretli olduğu haritalar paylaşarak, bu binalardan 500 metre uzaklaşılması uyarısında bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.