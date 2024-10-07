İsrail'in Batı Şeria'ya Kapsamlı Kapatma Kararı

İsrail'den Batı Şeria'ya Kapsamlı Kapatma Kararı

İsrail ordusu, 7 Ekim tarihindeki saldırıların yıldönümünde işgal altındaki Batı Şeria'ya yönelik "kapsamlı bir kapatma" kararı aldığını açıkladı. Bu karara göre, Filistinli işçilerin geçişini engellemek amacıyla İsrail'e geçiş noktaları kapatılacak ve Batı Şeria tamamen bir güvenlik çemberine alınacaktır.

Askeri Varlığın Artırılması

İsrail, Aksa Tufanı olaylarının yıl dönümünde olası güvenlik sorunlarını göz önünde bulundurarak, Batı Şeria ve tüm cephelerde askeri varlığını artırmaya karar verdi.

Hamas’ın 7 Ekim Saldırısı

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle 7 Ekim 2023 tarihinde kapsamlı bir saldırı gerçekleştirmişti. Bu saldırılarda, 1200 İsrailli'nin hayatını kaybettiği ve 5132 kişinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Kayıplar

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 41 bin 870 Filistinli’nin yaşamını yitirdiği, bu sayının 17 bini çocuk ve 11 bin 378’inin kadın olduğu açıklandı. Ayrıca, sivil altyapıya yönelik saldırılar da gerçekleştirilmekte.

Çatışmalar ve İnsani Ara

İsrail ordusu, Gazze'deki saldırılar başladığından bu yana 724 askerinin öldüğünü ve 4 bin 448 askerinin yaralandığını duyurdu. 24 Kasım 2023'te başlayan ve 4 gün süren insani ara sırasında 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir serbest bırakıldı; ancak binlerce Filistinli hala alıkonulmaya devam ediyor.

Batı Şeria'daki Kayıplar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te ise 7 Ekim 2023'ten itibaren İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 741 Filistinli hayatını kaybetti. Bu durum, bölgedeki gerginliği artırarak insan hakları ihlallerini derinleştirmektedir.