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İsrail'in Batı Şeria'yı Ilhakı: 'Yahuda ve Samarra' Adlandırması Tehlikeli Bir Gelişme

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'yı 'Yahuda ve Samarra' olarak adlandırma girişimini ilhak amacıyla görüyor.

Yayın Tarihi: 10.02.2025 05:44
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 05:44
İsrail'in Batı Şeria'yı Ilhakı: 'Yahuda ve Samarra' Adlandırması Tehlikeli Bir Gelişme

Filistin, İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria yerine "Yahuda ve Samarra" adının kullanılmasını öngören yeni yasa tasarısını "tehlikeli bir tırmanış" olarak nitelendirerek bunun bölgenin ilhakı amacı taşıdığını vurguladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in bu adımıyla ilgili olarak, "İsrail'in tek taraflı ve yasa dışı uygulamalarında tehlikeli bir tırmanış, Batı Şeria'nın ilhakını tamamlama ve İsrail yasalarını işgal yoluyla bölgeye dayatma girişimi" denildi.

Bakanlık, bu yasa tasarısını Filistin devletinin fiili olarak hayata geçirilmesi ve çatışmanın barışçıl siyasi yollarla çözülmesi fırsatının sistematik bir şekilde sabote edilmesi olarak değerlendirdi.

Açıklamada, "İsrail, Yahuda ve Samarra olarak adlandırma yönelimiyle Batı Şeria’yı ilhakı amaçlıyor. Bu yasa tasarısı ve diğer işgal uygulamaları, İsrail'e Filistin toprakları üzerinde herhangi bir hak kazandırmaz; geçersiz, yasa dışı ve uluslararası hukukun yanı sıra BM kararlarının açık bir ihlalidir. Aynı zamanda bölgenin ve dünyanın güvenliği ve istikrarı için açık bir tehdittir," ifadelerine yer verildi.

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin devletinin siyasi, hukuki ve coğrafi gerçekliğini değiştirme girişimlerini durdurmak amacıyla acil uluslararası müdahale çağrısında bulundu.

İsrail kabinesi, yasa tasarısını çarşamba günü oylamaya planlıyor. İsrail resmi televizyonu KAN’a göre, bu yasa tasarısının parlamentoda oylanması bekleniyor. Filistinliler ve İsrailli solcu örgütler, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin Batı Şeria'yı ilhak etme çabalarını açık bir şekilde eleştiriyor.

Son aylarda, Netanyahu ve hükümetin birçok bakanı, 1967’den beri işgal altında olan Batı Şeria’yı İsrail’e katma niyetlerini net bir şekilde ifade etti.

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