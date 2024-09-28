İsrail'in Beyrut'taki Havalimanı Frekanslarını Hacklemesi ve İran Uçağına Yönelik Tehditler

İsrail'in Beyrut Havalimanı Üzerindeki Saldırgan Eylemleri

İsrail, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanının hava trafik kontrol kule frekanslarını hackleyerek, İran'a ait bir sivil uçağa saldırı tehdidinde bulundu.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun huzur içinde kullanılan havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Yetkili, Lübnan ordusu'nun askeri uçakların havalimanını kullanabilmesi için tek yetkili olduğunu belirtti.

Tehdit ve Geri Dönüş Talimatı

Yetkili, İsrail ordusunun İran'a ait uçağın iniş yapması durumda vurulacağı tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, bu durum üzerine uçağın Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verildiğini bildirdi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve İnsani Kriz

İsrail, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar sonucunda, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, Lübnan makamlarına göre 783 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Göç Hareketleri ve Karşılıklı Saldırılar

Hizbullah, İsrail ordusunun ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik yürüttüğü yoğun bombardımanlarına füzelerle karşılık veriyor. Bu karşı saldırılarda çoğunlukla askeri üsler hedef alınıyor ve büyük bir hasar bildirilmediği belirtiliyor.

Başkent Beyrut ve çevresine doğru devam eden göç dalgasının yanı sıra, bazı yerleşimcilerin Suriye'ye kaçmak durumunda kaldığı haberleri geliyor.