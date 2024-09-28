DOLAR
34,16 0,08%
EURO
38,11 0,02%
ALTIN
2.913,97 0,03%
BITCOIN
2.246.302,07 0,14%

İsrail'in Beyrut'taki Havalimanı Frekanslarını Hacklemesi ve İran Uçağına Yönelik Tehditler

İsrail, Beyrut Havalimanı'ndaki frekansları hackleyerek İran'a ait sivil uçağı vurmakla tehdit etti.

Yayın Tarihi: 28.09.2024 12:43
Güncelleme Tarihi: 28.09.2024 12:43
İsrail'in Beyrut'taki Havalimanı Frekanslarını Hacklemesi ve İran Uçağına Yönelik Tehditler

İsrail'in Beyrut Havalimanı Üzerindeki Saldırgan Eylemleri

İsrail, Beyrut'taki Uluslararası Refik Hariri Havalimanının hava trafik kontrol kule frekanslarını hackleyerek, İran'a ait bir sivil uçağa saldırı tehdidinde bulundu.

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı'ndan Açıklama

Lübnan Ulaştırma Bakanlığı'ndan bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun huzur içinde kullanılan havalimanı ile ilgili iddialarını yalanladı. Yetkili, Lübnan ordusu'nun askeri uçakların havalimanını kullanabilmesi için tek yetkili olduğunu belirtti.

Tehdit ve Geri Dönüş Talimatı

Yetkili, İsrail ordusunun İran'a ait uçağın iniş yapması durumda vurulacağı tehdidinde bulunduğunu ifade ederek, bu durum üzerine uçağın Lübnan hava sahasına girmeden geri dönmesi talimatı verildiğini bildirdi.

İsrail'in Hava Saldırıları ve İnsani Kriz

İsrail, Hizbullah ile 8 Ekim'den bu yana süren çatışmalar sonucunda, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi. Bu saldırılarda, Lübnan makamlarına göre 783 kişi hayatını kaybetti ve yaklaşık 150 bin kişi yerinden oldu.

Göç Hareketleri ve Karşılıklı Saldırılar

Hizbullah, İsrail ordusunun ülkenin güneyine ve doğusuna yönelik yürüttüğü yoğun bombardımanlarına füzelerle karşılık veriyor. Bu karşı saldırılarda çoğunlukla askeri üsler hedef alınıyor ve büyük bir hasar bildirilmediği belirtiliyor.

Başkent Beyrut ve çevresine doğru devam eden göç dalgasının yanı sıra, bazı yerleşimcilerin Suriye'ye kaçmak durumunda kaldığı haberleri geliyor.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Motosiklet Kazası Güvenlik Kamerasına Yansıdı
2
Ağrı'da Nesli Tehlike Altında Olan Vaşak Görüntülendi
3
Artvin'de Yıkılan Bina Altında Kalan 93 Yaşındaki Adamın Korkutucu Deneyimi
4
Nepal'in Başkenti Katmandu'da Sel Felaketi: 32 Ölü
5
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan İsrail'e Sert Tepki
6
İstanbul'da Devlet Destekli Sanat Sergisi Açıldı
7
Burak Aykan BMAEK Ulaştırma Eğilimleri ve Ekonomileri Çalışma Grubu Başkanı Oldu

Yastık altında 5-10 kuruşu kalana müjde! Mevduatlardan para oraya akıyor

Milyonlarca sürücüye müjde geldi! Radar cezaları geri ödenecek

Öğrencilere müjde! Devlet destekli ekmek kapısı projesi açıklandı

Resmi Gazete’de yeni vergi kararı! Neredeyse tüm esnafı ilgilendiriyor

O Belediyede KPSS'siz En Az İlkokul Mezunu Personel Alımı Başladı! Bulaşıkçı, Garson, Tatlı Ustası, Temizlik Görevlisi...

Ankara Büyükşehir Belediyesi 300 ila 500 Arası Kadın/Erkek İtfaiye Eri Alımı Yapacak! İşte Başvuru Şartları ve Detaylar

2000 Sonrası Sigortalılara Büyük Müjde! Torba Yasa ile Erken Emeklilik Fırsatı

İslam Memiş Altın Yatırımcılarını "Çok Pişman Olursunuz!" Deyip Gram Altının 4 Bin 500 TL Olacağı Tarihi Duyurdu

28 Eylül 2024 Cumartesi Günlük Burç Yorumları: Bugün Sizi Neler Bekliyor?

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse