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İsrail'in El-Masna Sınır Kapısı'na Hava Saldırısı

İsrail, Lübnan-Suriye sınırındaki El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı düzenledi. Olay, bölgedeki gerilimi artırdı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 06:46
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 06:46
İsrail'in El-Masna Sınır Kapısı'na Hava Saldırısı

İsrail'in Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Lübnan-Suriye sınırında yer alan El-Masna Sınır Kapısı'na hava saldırısı gerçekleştirdi. Yerel medya kaynaklarının bildirdiğine göre, bu saldırı ile birlikte Lübnan ile Suriye arasındaki trafik de etkilenerek kesintiye uğradı.

Olayın Ayrıntıları

Hava saldırısının ardından, olay yerinde ölü veya yaralı olup olmadığına dair henüz bir bilgi gelmiş değil. Ancak saldırının, bölgedeki gerginliği yeniden artırdığı gözlemleniyor.

Lübnan'daki Saldırılar ve Sonuçları

İsrail'in, Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü çatışmalarda, toplamda 1411 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Bu saldırılar, 23 Eylül'den itibaren Lübnan'ın güney kentleri başta olmak üzere Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun bir şekilde gerçekleştirildi. 17 Eylül'den itibaren ise, Hizbullah’ın iletişim sistemlerine yönelik patlamalar sonucunda ölenlerin arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

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