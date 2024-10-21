İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze’deki Son Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir barınma merkezine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı.

Barınma Merkezi Hedef Alındı

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) bünyesindeki barınma merkezine topçu ateşi ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırının ardından 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştır.

Gözler Cibaliya Mülteci Kampı'nda

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olan toplam 42 bin 603 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Yaralı sayısı ise 99 bin 795 olarak belirtilmektedir. Enkaz altında daha fazla kaybın olduğu ve sivil altyapının tahrip edildiği bildirilmektedir.

İsrail'in Göç Planı

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı dahil Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun hava saldırılarına 5 Ekim'de başlamış, ertesi gün kara saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu operasyon, İsrailli yerleşimciler için yeni yerleşim alanları oluşturmak amacıyla Filistinlilerin bölgeden tahliye edilmesi hedefi ile yürütülmekte olduğu düşünülmektedir.

Ordu Sözcüsü'nin Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik tahliye uyarısında bulunmuş ve bu bölgelerin haritasını paylaşmıştır. Adraee, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemiştir. Söz konusu haritanın, eski Ordu Operasyon Bölümü Başkanı General Giora Eiland’ın önerileriyle oluşturulduğu ve "generallerin planı" olarak adlandırılan bir stratejiye benzerlik taşıdığı yönünde eleştiriler mevcuttur.

Sonuç ve Gelişmeler

Bu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve ardından bölgenin kuşatılmasını öngörmektedir. Ayrıca, bu süreçte direnişçilerin ölüm ya da teslim olma arasında seçim yapmaya zorlanacağı, bölgeyi terk etmeyenlere de düşman muamelesi yapılacağı kaydedilmektedir. Ülkedeki hükümet, plan hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, yerel medya kanalları eylül ayında kabinenin bu stratejiyi gözden geçirdiğini bildirmiştir.