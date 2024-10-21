DOLAR
34,26 0,58%
EURO
37,19 0,23%
ALTIN
3.016,94 -0,76%
BITCOIN
2.312.225,69 2,02%

İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze'deki BM barınma merkezine düzenlediği saldırıda, 10 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 17:00
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 17:00
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Gazze’deki Son Saldırısı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, Birleşmiş Milletler bünyesindeki bir barınma merkezine düzenlediği saldırıda 10 Filistinli yaşamını yitirdi ve 30 kişi yaralandı.

Barınma Merkezi Hedef Alındı

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya bölgesinde, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı UNRWA (Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı) bünyesindeki barınma merkezine topçu ateşi ile saldırı gerçekleştirilmiştir. Bu saldırının ardından 10 Filistinli hayatını kaybetmiş, 30 kişi yaralanmıştır.

Gözler Cibaliya Mülteci Kampı'nda

İsrail’in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi’ne gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olan toplam 42 bin 603 Filistinli yaşamını yitirmiştir. Yaralı sayısı ise 99 bin 795 olarak belirtilmektedir. Enkaz altında daha fazla kaybın olduğu ve sivil altyapının tahrip edildiği bildirilmektedir.

İsrail'in Göç Planı

İsrail ordusu, Cibaliya Mülteci Kampı dahil Gazze'nin kuzeyine yönelik yoğun hava saldırılarına 5 Ekim'de başlamış, ertesi gün kara saldırısı gerçekleştirmiştir. Bu operasyon, İsrailli yerleşimciler için yeni yerleşim alanları oluşturmak amacıyla Filistinlilerin bölgeden tahliye edilmesi hedefi ile yürütülmekte olduğu düşünülmektedir.

Ordu Sözcüsü'nin Açıklamaları

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bazı bölgelere yönelik tahliye uyarısında bulunmuş ve bu bölgelerin haritasını paylaşmıştır. Adraee, Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitmelerini istemiştir. Söz konusu haritanın, eski Ordu Operasyon Bölümü Başkanı General Giora Eiland’ın önerileriyle oluşturulduğu ve "generallerin planı" olarak adlandırılan bir stratejiye benzerlik taşıdığı yönünde eleştiriler mevcuttur.

Sonuç ve Gelişmeler

Bu plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini ve ardından bölgenin kuşatılmasını öngörmektedir. Ayrıca, bu süreçte direnişçilerin ölüm ya da teslim olma arasında seçim yapmaya zorlanacağı, bölgeyi terk etmeyenlere de düşman muamelesi yapılacağı kaydedilmektedir. Ülkedeki hükümet, plan hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, yerel medya kanalları eylül ayında kabinenin bu stratejiyi gözden geçirdiğini bildirmiştir.

İLGİLİ HABERLER

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bakan Işıkhan'dan Prim Borçları Hakkında Açıklama
2
İsrail'in Gazze'deki Barınma Merkezine Saldırısı: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti
3
Trabzonspor-Fenerbahçe Maçında Olaylar: 4 Futbolcu Uzlaştırma Bürosuna Gönderildi
4
RTÜK Başkanı Şahin'den FETÖ Yayınlarına Dikkat Çekildi
5
Kartalkaya Kayak Merkezi'nde Kar Kalınlığı 15 Santimetreye Ulaştı
6
AK Parti MKYK Toplantısı Tamamlandı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Asgari ücrette dev patlama! Asgari ücret 2025 için imkansız görülen zam oranı açıklandı

Bayrama 8 gün kala emekli için kalem kırıldı! Emekli için 29 Ekim ikramiyesi son dakika karar verildi

Destek için son 2 ay! 2500 TL ödeme yapılacak

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim: Bu geceyi bekleyen yaşadı

Yenidoğan Çetesi Soruşturması: Bebeklerin Ölüm Nedenleri Ortaya Çıktı

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak