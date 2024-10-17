İsrail'in Gazze'deki BM Okuluna Düzenlediği Saldırıda 12 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırısı Sonucu Siviller Hedef Alındı

İsrail ordusu, 13 gündür kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, yerinden edilen sivillerin sığındığı Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki okula hava saldırısı düzenledi. Bu saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 12 Filistinli hayatını kaybetti.

Cibaliya Mülteci Kampındaki Bombardıman

Filistin haber ajansı WAFA, saldırının Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki UNRWA bünyesindeki Ebu Hasan Okulu'na yapıldığını bildirdi. Saldırıda yaralanan çok sayıda kişi, bölgedeki Kemal Advan ve el-Avde hastanelerine kaldırıldı.

Gazze Şeridi'nde Devam Eden Kuşatma

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyini 13 gündür kuşatma altında tutarak bölge halkını zorla göç ettirmeye çalışıyor. Avichay Adraee, 7 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlilere boşaltılması gereken bölgelerin haritasını paylaşmıştı. Bu harita, İsrail ordusunda tartışmalara yol açan ve Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine yönelik bir planı benzeten unsurlar taşıyor.

Sivil Kayıplar ve Altyapı Tahribatı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda, çocuklar da dahil olmak üzere yaklaşık 42 bin 438 Filistinli yaşamını yitirirken, 99 bin 246 kişi yaralandı. Saldırılarda hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapı hedef alındı ve büyük tahribata yol açıldı.

Olayların ardından halk, saldırılardan korunmak için güvenli yer arayışına girmekte. Enkaz altında hala binlerce kişinin olduğuna dair bilgiler bulunuyor.