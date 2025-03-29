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İsrail'in Gazze'deki İftar Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de İsrail'in iftar vaktinde düzenlediği hava saldırısında 3 Filistinli öldü, 3 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 29.03.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 29.03.2025 23:54
İsrail'in Gazze'deki İftar Saldırısı: 3 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah kentinde, yerlerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı bir çadıra iftar vaktinde hava saldırısı düzenledi. Olay sonucunda 3 Filistinli hayatını kaybederken, 3 Filistinli de yaralandı.

Hastane kaynaklarından elde edilen verilere göre, Deyr el-Belah’taki en-Nur Camisi çevresinde meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren 3 Filistinlinin cenazesi ve yaralıların nakli Aksa Şehitleri Tugayı Hastanesi’ne gerçekleştirildi.

Görgü tanıkları, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çadıra düzenlenen hava saldırısının iftar vaktine denk geldiğini belirtti. Tanıklar, saldırıda hayatını kaybeden 3 Filistinlinin yanı sıra kadın ve çocukların bulunduğu 3 Filistinli yaralanmış olduğuna dikkat çekti.

15 Mart'ta siyasi gerilimin tırmandığı bir ortamda İsrail, ateşkesi bozup Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları yeniden başlatmıştı. Netanyahu hükümetinin 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesi bozmaktaki gerekçesi, 'Gazze'deki İsrailli esirleri kurtarmak' oldu. Bu durum, İsrailli esir yakınlarından tepki çekmişti.

İsrail ordusunun saldırılarının başlamasından bu yana, çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 921'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 54'ü aşkın kişi yaralandı. 7 Ekim 2023'ten beri düzenlenen saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinli sayısının 50 bin 277’ye, yaralı sayısının ise 114 bin 95’e yükseldiği bildirilmektedir.

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