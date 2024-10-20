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İsrail'in Gazze'deki Saldırıları ve Filistinlilerin Durumu

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki saldırılarla ilgili endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 14:58
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 14:58
İsrail'in Gazze'deki Saldırıları ve Filistinlilerin Durumu

Filistin: Gazze'nin Kuzeyine Mutlak Ölüm Dayatması

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki sivilleri yoğun bombardımana maruz bırakarak, göç etmeye ya da toplu ya da bireysel ölümle yüzleşmeye zorladığını ifade etti. Açıklamada, "İşgal ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki halkı ya göç etmeye ya da ölümü kabullenmeye zorlamakta, bu da 'mutlak ölüm' anlamına gelmektedir" denildi.

Soykırım Endişesi

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki olayların en açık haliyle soykırımı andıran bir durum oluşturduğu ifade edilerek, "Dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu olayların durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerekmektedir" vurgusu yapıldı. Derhal ateşkes ve uluslararası kararların uygulanması çağrısında bulunuldu.

İsrail Ordusunun Hareketleri

İsrail ordusu, 6 Ekim'de Gazze'nin kuzeyine yönelik kara saldırıları başlatarak, sivil halkı göç etmeye zorlamayı amaçlayan bir strateji izlemeye başlamıştı.

Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Filistinlilere belirli bölgeleri boşaltmaları için uyarılarda bulunmuş ve haritalar yayımlamıştır. Filistinlilerin Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine yönelmeleri teşvik edilmiştir.

Generallerin Planı

Bu müdahalelerin, çeşitli planlara dayanarak yapıldığı düşünülmektedir. Özellikle eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın önerdiği "Generaller Planı" çerçevesinde, Filistinlilerin tahliyesinin öngörüldüğü belirtiliyor. Plan, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Filistinlilerin zorla göç ettirilmesini, bölgenin kuşatılmasını ve insani yardımın engellenmesini içermektedir.

İsrail hükümetinin bu plana dair herhangi bir resmi açıklama yapmadığı, ancak eylül ayında kabinenin söz konusu plan üzerinde çalıştığına dair haberlerin çıktığı bildirildi.

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