İsrail'in Gazze'deki Saldırılarında Can Kaybı 44 Bin 211'e Yükseldi

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları 415 Gündür Devam Ediyor

Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden saldırılar sonucunda can kaybı 44 bin 211'e ulaştı. Son 24 saat içinde düzenlenen saldırılarda 35 kişi hayatını kaybederken, 94 kişi de yaralandı.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bölgedeki devam eden saldırılarına dair yeni verileri paylaştı. Bu açıklamaya göre, 415 gündür süren saldırılar neticesinde can kayıpları ve yaralanmalar artmaya devam ediyor.

Yaralı Sayısı da Artıyor

Son verilere göre, Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin yanı sıra yaralı sayısının 104 bin 567’ye yükseldiği açıklandı. Yaşanan bu insani krizin boyutları her geçen gün daha da derinleşiyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.