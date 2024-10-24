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İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 17 Ölü

İsrail ordusunun Gazze'de düzenlediği saldırılarda 17 kişi yaşamını yitirdi, bu kişilerden 9'u çocuk.

Yayın Tarihi: 24.10.2024 17:40
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 17:40
İsrail'in Gazze'deki Saldırısı: 17 Ölü

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Hava Saldırısı

Gazze Şeridi'nde, yerinden edilen sivillerin barındığı bir okula gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı güncellendi. İsrail ordusu, Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki sığınma merkezine bombalı saldırı düzenledi. Bu saldırıda, 17 Filistinli, 9'u çocuk olmak üzere yaşamını yitirdi. Aynı zamanda, saldırıda en az 52 kişi yaralandı.

Kuzey ve Güney Gazze'deki Diğer Saldırılar

Bir başka gelişmede, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyindeki şehre düzenlediği hava saldırısında bir kişinin öldüğü bildirildi. Ayrıca, güneydeki Refah kentinde bir motosikletin hedef alındığı ve buna bağlı olarak bazı vatandaşların yaralandığı ifade edildi.

Ölü ve Yaralı Sayılarının Artışı

7 Ekim'den beri, İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırılarda, yaklaşık 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın olmak üzere toplam 42 bin 847 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 100 bin 544 insanın da yaralandığı bildirildi. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu düşünülüyor. Saldırılar, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları gibi sivil altyapıları da hedef alarak büyük tahribata yol açmakta.

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