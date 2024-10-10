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İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

Gazze'de düzenlenen hava saldırısında 5 Filistinli öldü, acil yardım altyapısı zarar gördü.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 21:20
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 21:20
İsrail'in Gazze Hava Saldırısında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Hava Saldırısı

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeyinde sivillerin toplandığı bir bölgeyi hedef alarak 5 Filistinlinin ölümüne sebep oldu.

Saldırının Detayları

Yerel sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları El-Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaştırıldı. Şeyh Rıdvan Mahallesi’nde yer alan Ömer Camisi'nin yakınlarında gerçekleşen saldırıda insansız hava araçları kullanıldı.

Ölü Sayısı ve Yaralılar

İsrail'in 7 Ekim 2023 tarihinden beri Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplamda 42 bin 65 Filistinli yaşamını yitirdi. Bunun yanı sıra, 97 bin 886 kişi yaralandı.

Ayrıca, enkaza dönüşen bölgelerde binlerce cesedin hâlâ bulunduğu bildiriliyor. Kamuya açık altyapının, hastane ve eğitim kurumları da dahil olmak üzere, hedef alınması büyük tahribatlara yol açıyor.

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