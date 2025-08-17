DOLAR
40,79 0%
EURO
47,75 0%
ALTIN
4.383,34 0%
BITCOIN
4.823.880,94 -0,55%

İsrail'in Gazze Planı ve Yardım Engeli: İnsani Kriz İzleniyor | Süper Lig 2. Hafta

İsrail'in Gazze kentinin kuzeyini işgal planı, saldırılar ve yardım engelleri sonucu insani kriz derinleşiyor. Spor gündeminde Süper Lig ve 1. Lig 2. hafta maçları yer alıyor.

Yayın Tarihi: 17.08.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 17.08.2025 09:01
İsrail'in Gazze Planı ve Yardım Engeli: İnsani Kriz İzleniyor | Süper Lig 2. Hafta

GÜNDEM / 17 Ağustos 2025 — ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Dünya Diplomasi

İzlenmeye devam edilen gelişmeler arasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması bulunuyor. Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesi ve yardımların girişinin engellenmesi sonucu ortaya çıkan insani kriz uluslararası gündemin merkezinde yer alıyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası; TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçlarıyla sürecek. (Konya/Ankara/19.00/İstanbul/21.30/21.30) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında ise Sivasspor-Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Esenler Erokspor, Manisa FK-Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmaları oynanacak. (Sivas/Van/19.00/Manisa/Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

İLGİLİ HABERLER

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorum İskilip'te 86 Yaşındaki Eldivas Babayiğit İçin Arama Başladı
2
Gazze'de Kıtlık Alarmı: Son 24 Saatte 2'si Çocuk 7 Filistinli Açlıktan Öldü
3
İstanbul'da Sosyal Medya 'Polis' Dolandırıcılığı: 3 Zanlı Tutuklandı
4
Antalya Kepez'te Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltında
5
Batman'da Kumar Operasyonu: 33 Kişiye 305 Bin Lira Ceza
6
İsrail, Sana Yakınlarındaki Haziz Elektrik Santralini Vurdu
7
Adana'da 7,5 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Hurda Teşviki ve 'İlk Arabam' Programı: Sıfır Araçta Yeni Dönem

Kırtasiye Zammı Velileri e-Devlet'e Yöneltti: SGK Yardımı İçin Son 22 Gün

İstanbul Dahil 13 İle Sarı Kod: Marmara ve Kuzey Ege'de Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Memurlara 1.000 TL Zam Teklifi: 7. Dönem Toplu Sözleşme’de Kritik Hamle

Evde Bakım Ödemesi Hesaplara Yatıyor: Ağustos'ta Zamlı Tutarla 529 Bin Haneye Ödeme

Haymana'da Ulaşım Ücretsiz: Yeni Otobüs Hatları ve Saatleri

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 Personel Alımı: Memurluk Kapısı Açılıyor

İşçilere Yüzde 23 Maaş, Yüzde 170'e Varan Sosyal Hak Zammı

Emekli Kart Dağıtımı Başladı — Emeklilere Özel İndirimler

TOKİ'den 21 İlde 102 İş Yeri İçin Açık Artırma — 28 Ağustos'a dikkat

Manisa'da Üçlü Sosyal Destek: Kent Lokantası, Halk Ekmek ve Halk Mandıra

Sağlık Bakanlığı 18 Bin Personel Alımı: Tarih ve Kontenjanlar