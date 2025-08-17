İsrail'in Gazze Planı ve Yardım Engeli: İnsani Kriz İzleniyor | Süper Lig 2. Hafta

GÜNDEM / 17 Ağustos 2025 — ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Dünya Diplomasi

İzlenmeye devam edilen gelişmeler arasında, İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onaylaması bulunuyor. Ayrıca Gazze'ye yönelik saldırıların sürmesi ve yardımların girişinin engellenmesi sonucu ortaya çıkan insani kriz uluslararası gündemin merkezinde yer alıyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

Spor

Trendyol Süper Lig'in 2. haftası; TÜMOSAN Konyaspor-Gaziantep FK, Gençlerbirliği-Hesap.com Antalyaspor, RAMS Başakşehir-Kayserispor ve Beşiktaş-ikas Eyüpspor maçlarıyla sürecek. (Konya/Ankara/19.00/İstanbul/21.30/21.30) (Fotoğraflı)

Trendyol 1. Lig'in ikinci haftasında ise Sivasspor-Bodrum FK, İmaj Altyapı Vanspor FK-Esenler Erokspor, Manisa FK-Atakaş Hatayspor ve Sakaryaspor-Alagöz Holding Iğdır FK karşılaşmaları oynanacak. (Sivas/Van/19.00/Manisa/Sakarya/21.30) (Fotoğraflı)

