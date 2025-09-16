İsrail'in Gazze Saldırıları: 101 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 101 Filistinli yaşamını yitirdi, Gazze kentindeki hastanelere en az 86 naaş getirildi.

Yayın Tarihi: 16.09.2025 22:46
Güncelleme Tarihi: 16.09.2025 22:46
Bölgedeki AA muhabirinin hastane kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, İsrail ordusu sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırıları ve topçu atışları düzenledi. Saldırılar sonucu toplam 101 Filistinli hayatını kaybetti.

Saldırıların boyutu ve can kayıpları

Gazze kentine yönelik ağır bombardımanlar sonrasında kentteki hastanelere en az 86 kişinin naaşı getirildi. Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki saldırılarda 9 kişi, güneydeki hava saldırılarında ise 6 kişi hayatını kaybetti.

Görgü tanıklarının aktarımları

Görgü tanıkları, Gazze kentinde yoğunlaşan saldırılarda çok sayıda kadın ve çocuk da dahil olmak üzere sivil kayıpların olduğunu bildirdi. Tanıkların aktardığına göre, Gazze kentinin kuzeybatısında bazı evlerin bombalanması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 23 sivil yaşamını yitirdi.

Aynı kaynaklar, Gazze kentinin orta kesiminde vurulan evlerin enkazından en az 20 ölü ve 15 yaralının çıkarıldığını aktardı.

Olayla ilgili bilgiler AA muhabirinin hastane kaynaklarından alınırken, saldırıların sürdüğü ve bölgedeki durumun kritik olduğu bildirildi.

