İsrail'in Gazze Saldırıları: 27 Filistinli Öldü

İsrail'in sabah saatlerinden bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi; 7'si insani yardım bekleyenlerdi, çok sayıda yaralı ve yerinden edilen var.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 22:52
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 22:52
İsrail'in Gazze Saldırıları: 27 Filistinli Hayatını Kaybetti

GÜNCELLEME: İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 27 Filistinli yaşamını yitirdi; bunların 7'si yardım bekleyenler arasındaydı. Görgü tanıkları ve sağlık kaynakları, sivil yerleşim alanları, evler, çadırlar ve insani yardım bekleyenlerin hedef alındığını bildiriyor.

Kuzeydeki saldırılar

İsrail ordusu, Gazze kentinde yoğun bombardımanlar gerçekleştirdi. Gazze kentinin güneyindeki Es-Sina Caddesi'nde çok katlı bir binaya yönelik saldırıda 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA)'ya ait, Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'ndaki 3 okul bombalandı; bu okullara sığınan binlerce kişi yerinden edildi. Aynı kampta Kreyzem ve eski postane binası ile eski polis karakolu çevresindeki çok sayıda konut hedef alındı.

UNRWA gıda dağıtım merkezinin yakınındaki bir apartmanın hedef alınması sonucu çok sayıda Filistinli yaralandı. Gazze kent merkezindeki El-Cela Caddesi'nde sivilleri hedef alan bombardımanda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze'nin güneybatısındaki Tel el-Heva Mahallesi'nde bir çok katlı binaya saldırıda 2'si çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı mahalledeki çok katlı Ebu Ganime binası da bombalandı.

Gazze kentinin kuzeybatısındaki El-Kerame Mahallesi'nde sivillerin toplandığı bir alan hedef alındı; saldırıda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Kent merkezinde Haraz ailesine ait bir ev ve Yermuk Caddesi'ndeki Maduk ailesine ait başka bir ev de bombalandı.

AA muhabiri, İsrail ordusunun Gazze kentinin güneyindeki Rimal, Şeyh Aclin, Tel el-Heva ve Gazze Limanı mahalleleri ile kentin batı bölgeleri dahil geniş bir alanda, Filistinlilerin Reşid Caddesi üzerinden Gazze Şeridi'nin güneyine gitmeleri için bildiriler attığını bildirdi. Görgü tanıkları ayrıca gece saatlerinde kuzeybatıya yoğun saldırılar yapıldığını ifade etti.

İsrail ordusunun Gazze'deki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nin doğusunda 3 bubi tuzaklı robotu patlattığı; El-Bereke bölgesinin doğusunda araçlardan sivillerin üzerine ateş açıldığı bildirildi. Kuzeybatıdaki Muhabarat bölgesinde çok katlı bir konutun hedef alınması sonucu da çok sayıda Filistinli yaralandı.

Orta kesimdeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde saldırılar Deyr el-Belah kentine ve Netzarim eksenindeki, yardım bekleyenlerin toplandığı bölgelere yoğunlaştı. Netzarim bölgesinde, "Gazze İnsani Yardım Vakfı"na ait olduğu belirtilen dağıtım noktasına yakın bir noktada yardım bekleyen 5 Filistinli, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybetti; çok sayıda kişi yaralandı.

Deyr el-Belah'ta ise İsrail topçuları doğu kesimindeki çeşitli bölgeleri bombaladı ve askeri araçlardan yoğun, rastgele ateş açıldı.

Güneydeki saldırılar

Gazze Şeridi'nin güneyinde, Han Yunus kentine düzenlenen saldırılarda en az 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Han Yunus'un batısında sivillerin toplandığı bir alanın hedef alınması sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.

Refah kentinin kuzeyinde ise yardım bekleyenleri hedef alan saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yerel sağlık kaynakları ve görgü tanıkları, saldırıların geniş bir coğrafyada devam ettiğini, çok sayıda yaralı ve yerinden edilmiş halk olduğunu bildiriyor. Olayla ilgili gelişmeler geldikçe bilgiler güncellenecektir.

