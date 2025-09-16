İsrail'in Gazze Saldırıları: 52 Filistinli Öldü, 46'sı Gazze Kentinden

Hastane kaynakları ve görgü tanıkları, İsrail güçlerinin Gazze kenti başta olmak üzere Şerit'in farklı bölgelerini yoğun şekilde hedef almaya devam ettiğini bildiriyor.

Kuzeybatı ve doğu saldırıları: 31 ölü, çok sayıda enkaz altında

Gazze kentinin kuzeybatısı ve doğusuna düzenlenen iki saldırıda 31 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail askerleri, Gazze kentinin kuzeybatısındaki Emn kavşağı yakınlarında Filistinli ailelere ait bitişik evleri hedef aldı. İlk belirlemelere göre, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu 8 Filistinli hayatını kaybetti, en az 40 kişi yaralandı. Çok sayıda kişi enkaz altında bulunuyor.

Derec mahallesinde Filistinlilerin kaldığı iki evin bombalanması sonucu en az 3 Filistinli yaşamını yitirdi; çok sayıda kişi enkaz altında kaldı. Olay yerine gelen arama-kurtarma ekipleri enkaz altında arama çalışmalarını sürdürüyor. Her iki saldırı sonucu enkaz altından şu ana kadar 20 kişinin cansız bedeni çıkarıldı.

Güney ve batı hedefleri: Hastane çevresi ve mülteci kampı vuruldu

Gazze kentinin güneyindeki Sabra mahallesinde bir evi hedef alan saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Gazze kentinin batısındaki Şati Mülteci Kampında bir eve düzenlenen saldırıda ise çoğu kadın ve çocuk olmak üzere çok sayıda kişi yaralandı.

Şeyh Rıdvan mahallesinde, Hamame Okulu çevresinin hedef alındığı saldırılarda da çok sayıda kişi yaralandı. İsrail ordusu, Şeyh Rıdvan mahallesindeki Birket bölgesindeki evleri patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurdu; bölgedeki evlere İHA'lardan ateş açıldığı bildirildi.

İsrail savaş uçakları Muhabarat ve Kerame bölgelerini yoğun şekilde hedef aldı. Gazze kentinin batısındaki Nasr Caddesindeki El-Lebabidi Kavşağı yakınlarında bir sivil gruba yönelik saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.

Şifa Hastanesi yakınlarında sivillere yönelik bombardımanda 1 Filistinli hayatını kaybetti, yaralananlar oldu. Hastane kaynakları, Tel el-Hava mahallesindeki yerinden edilenlerin bulunduğu Ummul Kura Okulu'nun hedef alındığını; saldırıda ölü ve yaralılar olduğunu bildirdi.

Sivil savunma ekipleri, Gazze kentinin orta kesimindeki Şeva Meydanı çevresindeki evlerin bombalanması sonucu yıkılan enkaz altından 8 kişinin naaşını ve 12 yaralıyı çıkardı. Kurtarılanlar arasında, 8 saatlik aramanın ardından çıkarılan 10 yaşında bir kız çocuğu da bulunuyordu.

Gazze Şeridi'nin orta kesimi: Evler ve yardım bekleyenler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde, Suk caddesinde bir evin hedef alındığı saldırıda anne-baba ve çocukları olmak üzere 3 kişi yaşamını yitirdi.

Bureyc Mülteci Kampındaki Ebu Hemise Okulunda zorla yerinde edilen Filistinlilerin çadırı hedef alındı; saldırıda çok sayıda kişi yaralandı. Ayrıca Netzarim Koridoru yakınlarında yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Olaylarla ilgili arama-kurtarma ve sağlık ekipleri çalışmalarını sürdürüyor; yaralı sayısı artarken enkaz altındakileri kurtarma çabaları devam ediyor.