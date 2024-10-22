DOLAR
34,23 -0,04%
EURO
37 -0,09%
ALTIN
3.025,7 -0,04%
BITCOIN
2.316.636,96 -0,18%

İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de İsrail'in saldırıları sonucu 10 Filistinli hayatını kaybetti. Çatışmalar sürerken, ölü sayısı artıyor.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 23:58
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 23:58
İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail’in Gazze’deki Saldırıları: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzey ve batı bölgelerindeki saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Beyt Lahiya beldesinde bulunan Zeyd bin Harise adlı okulun hedef alındığı topçu saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Diğer Saldırılar ve Can Kaybı

Tanıklar, İsrail’in Gazze'nin kuzey kısmında ve Cibaliya beldesinde gerçekleştirilen saldırılarda da yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi. Ayrıca, Gazze’nin batısındaki Sanayi bölgesinde bir grup Filistinliye yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

7 Ekim 2023 Saldırıları Sonrası Durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” amacıyla 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 1200 İsrailli yaşamını yitirdi ve 5 bin 132 kişi yaralandı.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail’in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda belli bir tarihten bu yana yaklaşık 42 bin 718 Filistinli öldü; bunlar arasında 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın yer almakta. Saldırılar sonucunda 100 bin 282 kişi de yaralanmış durumda.

İnsani Ara ve Eylemler

24 Kasım 2023’te 4 günlük bir insani ara verilmiş, daha sonra bu süre 3 gün daha uzatılmıştır. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte, İsrail binlerce Filistinliyi alıkonulmaya ve hapsedilmeye devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen olaylarda, 166’sı çocuk olmak üzere 760 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

İLGİLİ HABERLER

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tekirdağ'da Feci Trafik Kazası: 5 Ölü
2
Prag Büyükelçisi Egemen Bağış'a Altın Merkür Madalyası
3
İzmir'de Elektrik Çarpması Olayında Suç Duyurusu
4
Lübnan'dan Gönderilen İHA, İsrail'de Panik Yarattı
5
Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vekili Oldu
6
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'dan Terörle Mücadele Açıklamaları

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak