İsrail'in Gazze Saldırıları Devam Ediyor

İsrail’in Gazze’deki Saldırıları: 10 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail’in Gazze Şeridi'nin kuzey ve batı bölgelerindeki saldırılarında 10 Filistinli yaşamını yitirdi. Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, Beyt Lahiya beldesinde bulunan Zeyd bin Harise adlı okulun hedef alındığı topçu saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda kişi yaralandı.

Diğer Saldırılar ve Can Kaybı

Tanıklar, İsrail’in Gazze'nin kuzey kısmında ve Cibaliya beldesinde gerçekleştirilen saldırılarda da yaralanan ve hayatını kaybedenlerin olduğunu bildirdi. Ayrıca, Gazze’nin batısındaki Sanayi bölgesinde bir grup Filistinliye yönelik gerçekleştirilen insansız hava aracı (İHA) saldırısında 3 kişinin öldüğü belirtildi.

7 Ekim 2023 Saldırıları Sonrası Durum

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, “Mescid-i Aksa ve diğer kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme” amacıyla 7 Ekim 2023 tarihinde İsrail'e kapsamlı bir saldırı düzenlemişti. Bu saldırılarda 1200 İsrailli yaşamını yitirdi ve 5 bin 132 kişi yaralandı.

Ölü ve Yaralı Sayısı Artıyor

İsrail’in Gazze'ye yönelik düzenlediği saldırılarda belli bir tarihten bu yana yaklaşık 42 bin 718 Filistinli öldü; bunlar arasında 17 bin çocuk ve 11 bin 378 kadın yer almakta. Saldırılar sonucunda 100 bin 282 kişi de yaralanmış durumda.

İnsani Ara ve Eylemler

24 Kasım 2023’te 4 günlük bir insani ara verilmiş, daha sonra bu süre 3 gün daha uzatılmıştır. Bu süreçte 81 İsrailli ve 240 Filistinli karşılıklı olarak serbest bırakılmıştır. Bununla birlikte, İsrail binlerce Filistinliyi alıkonulmaya ve hapsedilmeye devam ediyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki Durum

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs’te de 7 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen olaylarda, 166’sı çocuk olmak üzere 760 Filistinli hayatını kaybetmiştir.