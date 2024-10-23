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İsrail'in Gazze Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

Son saldırılarda sivil alanlar hedef alındı, 11 Filistinli yaşamını yitirdi. Yaralı sayısı ise artıyor.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 17:36
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 17:36
İsrail'in Gazze Saldırılarında 11 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği son bombardımanlarda toplamda 11 Filistinli hayatını kaybetti. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, bu saldırılar özellikle sivil alanlara yönelik oldu.

Zehra Okulu Hedef Alındı

İsrail ordusu, binlerce yerinden edilmiş insanın sığındığı Zehra Okulu'nu bombalayarak 3 Filistinlinin ölümüne neden oldu. Bu kez, okullar ve hastaneler gibi sivil altyapıya yönelik saldırıların arttığı gözlemleniyor.

Cibaliya Mülteci Kampı ve Refah’taki Saldırılar

Cibaliya Mülteci Kampı'nda gerçekleşen bir diğer saldırıda ise bir ev hedef alındı ve 6 Filistinli yaşamını yitirdi. Ordunun Refah kentindeki operasyonunda da 2 kişi daha hayatını kaybetti. Bu saldırılar sonucu yaralananların sayısı da oldukça fazla.

Ölü Sayısı Artıyor

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk ve 11 bin 378’i kadın olmak üzere toplam 42 bin 792 Filistinli hayatını kaybetti. Ayrıca, 100 bin 412 kişi yaralandı. Enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtilirken, halkın sığındığı sağlık tesisleri ve eğitim kurumları da hedef alınarak tahrip ediliyor.

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