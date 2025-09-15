İsrail'in Gazze Saldırılarında 25 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk olmak üzere 25 Filistinli yaşamını yitirdi. Hastane kaynakları ve görgü tanıkları ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgileri aktardı.

Gazze kentinde yoğun bombardıman ve çadır saldırısı

İsrail askerleri Gazze kentini hava ve topçu atışlarıyla yoğun şekilde hedef almaya devam ediyor. Kentin batısındaki Rimal mahallesinde bir Filistin ailesinin kaldığı çadıra düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 6 Filistinli öldü.

Kentin kuzeyinde ise İsrail ordusunun Filistinlilere ait iki evi hedef aldığı saldırılarda 10 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze kentinin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde sivillerin toplandığı alana yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentine yoğun saldırılar

Gazze'de kritik ve tehlikeli bir durum hakim. İsrail ordusu, kentin güneyindeki Zeytun mahallesi ile kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Gölü bölgesinde patlayıcı yüklü askeri araçlar ve robotlar kullanarak evleri ve binaları havaya uçuruyor. Askeri kaynaklar, İsrail askeri araçlarının Gazze kentinin güneyinde sınırlı ilerlediğini aktardı.

Ayrıca Gazze kentinde kapsamlı bir zorunlu göç yaşanıyor. Göçe zorlanan sivillerin kullanabileceği tek yol olarak belirtilen sahildeki Reşid Caddesi'nde gece saatlerinden bu yana yoğun trafik gözlemleniyor.

Gazze Şeridi'nin orta ve güney kesimleri

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Muğraka beldesinde, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) odun toplayan bir Filistinliyi doğrudan hedef aldı; saldırı sonucu söz konusu kişi hayatını kaybetti. Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzey ve orta kesimleri de topçu saldırılarıyla yoğun şekilde hedef alındı.

Şeridin güneyinde ise Han Yunus'un farklı bölgelerine hava saldırıları düzenlendi. Han Yunus'un Mevasi bölgesinde açılan ateş sonucu aralarında bir karı-kocanın da bulunduğu 3 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gelen bilgiler, sağlık ve tanık kaynaklarına dayanmaktadır; durumun hızla değiştiği, ölü ve yaralı sayılarının güncellenebileceği belirtiliyor.