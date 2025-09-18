İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'ye sabah düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli yaşamını yitirdi; Bureyc'te aynı aileden 4 kişi öldü, Han Yunus'ta bir kadın hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 10:46
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 10:46
İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının, AA muhabirine aktardığına göre, İsrail bombardımanı Gazze'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze'nin güneyi ve orta kesimi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Ebul Hayr Ailesi'nin evini hedef alması sonucu aynı aileden 4 Filistinli can verdi; saldırıda yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed şehrinde bir kadın, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Eşzamanlı olarak bölgenin çevresi İsrail topçuları tarafından bombalandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısında konut ve binaları, patlayıcı yüklü "robot" kullanarak yıkmaya devam etti. Aynı bölge, patlayıcılı robot saldırılarının sürdüğü sırada topçu atışları ve hava saldırılarına maruz kaldı.

Kente yönelik saldırıların aralıksız sürdüğü bölgede internet erişimi iki gündür kesik durumda.

İLGİLİ HABERLER

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya Kumluca'da UTV Kazası: Sürücü Doğan Can Çetin Hayatını Kaybetti
2
Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat
3
Aksaray'da vidanjör devrildi: sürücü Muharrem Çağlak hayatını kaybetti
4
Bayrampaşa'da Çocuğa Otomobil Çarptı — Kaza Güvenlik Kamerasında
5
BM Raporu: İsrail İçin Soykırım İddiası ve UAD-UCM’ye Etkisi
6
Kırgızistan Meclisinin Feshi İçin İmza Toplanıyor: Turgunbekuulu Açıklama Yaptı
7
Türk Kızılay Bursa'da 10 Bin Fidan İçin Kampanya Başlattı

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

Sınavsız İkinci Üniversite: Anadolu Üniversitesi'nden Muhasebe ve Sağlık Yönetimi Fırsatı

Yargıtay'dan Emsal Karar: Cam Balkonlar 'Kaçak Yapı' Sayılabilir — Apartmanda Oturanlar Dikkat

Süt Fiyatlarına Zam Kapıda: TÜSEDAD'dan '21 TL' Talebi İletildi

Belediyelerden Öğrencilere Müjde: Diyarbakır 20 Bin TL, Silivri 12 Bin TL Destek

Murat Kurum’dan Emekliler ve Dar Gelirlilere Sosyal Konut Müjdesi

Tekirdağ ve Arnavutköy'den Eğitim Desteği: Kırtasiye ve 15.000 TL

Tekirdağ’da Tekkart ile 4.500 TL Geri Ödemesiz Mazot Desteği

Kredi Kartı Faizleri İçin Geri Sayım: İndirim ve Beklenen Tarih

TCMB'den Faiz Hamlesi: Reeskont %41,25, Avans %42,25 (Resmi Gazete)