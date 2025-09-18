İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Saldırılarında 5 Kişi Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda 5 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarının, AA muhabirine aktardığına göre, İsrail bombardımanı Gazze'nin farklı bölgelerinde evleri ve yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze'nin güneyi ve orta kesimi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda Ebul Hayr Ailesi'nin evini hedef alması sonucu aynı aileden 4 Filistinli can verdi; saldırıda yaralananlar oldu.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde bulunan Hamed şehrinde bir kadın, İsrail ordusu tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi. Eşzamanlı olarak bölgenin çevresi İsrail topçuları tarafından bombalandı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyi

İsrail ordusu, Gazze kentinin kuzeybatısında konut ve binaları, patlayıcı yüklü "robot" kullanarak yıkmaya devam etti. Aynı bölge, patlayıcılı robot saldırılarının sürdüğü sırada topçu atışları ve hava saldırılarına maruz kaldı.

Kente yönelik saldırıların aralıksız sürdüğü bölgede internet erişimi iki gündür kesik durumda.