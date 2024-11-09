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İsrail'in Gazze Saldırılarında Öldürülen Gazeteci Sayısı 188'e Ulaştı!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren gazeteci sayısı 188 olarak güncellendi.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 22:39
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 22:39
İsrail'in Gazze Saldırılarında Öldürülen Gazeteci Sayısı 188'e Ulaştı!

Gazze Şeridi'nde Gazetecilere Yönelik Şiddet Tırmanıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda öldürülen gazeteci sayısı 188 olarak açıklandı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklama, 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren yaşanan olayları detaylandırdı.

Öldürülen Gazeteciler

Açıklamada, gazeteciler Zehra Muhammed Ebu Suheyl, Ahmed Muhammed Ebu Suheyl, Mustafa Hıdr Bahr ve Abdurrahman Hıdr Bahr’ın İsrail'in saldırıları кезінде yaşamını yitirdiği vurgulandı. Mustafa Bahr'ın 31 Mart'ta, Abdurrahman Bahr'ın ise 6 Ekim'de öldüğü belirtildi.

Uluslararası Toplumdan Tepki Çağrısı

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı soykırım başlattığı ifade edilerek, son günlerde toplanan ölü sayısının 188 olarak güncellendiği bildirildi. Gazetecilerin hedef alınmasını şiddetle kınayan açıklamada, bu eylemler 'iğrenç' olarak nitelendirildi.

Medya Ofisi, uluslararası topluma ve gazetecilik alanındaki uluslararası kuruluşlara, İsrail aleyhinde hukuki süreçler başlatmaları ve bu iddiaların takip edilmesi konusunda suistimallerin durdurulması için baskı yapmaları çağrısında bulundu.

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