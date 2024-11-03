İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Hava Saldırısında 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Saldırıları Devam Ediyor

İsrail, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde, özellikle Cibaliya Mülteci Kampı'nda sürdürdüğü kuşatma ve hava saldırılarına bir yenisini ekledi. Son düzenlenen saldırıda, bir evin hedef alınması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 5 kişi ise yaralandı.

Görgü Tanıkları ve Sağlık Kaynakları Bilgi Veriyor

Görgü tanıklarının aktardığı bilgilere göre, İsrail savaş uçakları "Ebu Nadi" ailesinin evini hedef aldı, bu saldırı geniş çaplı yıkıma yol açtı. Yaralanan 5 Filistinli ise sağlık kuruluşlarına, özellikle El-Avde Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail'in Planları ve Hedefleri

Cibaliya Mülteci Kampı gibi bölgelerde 5 Ekim'den bu yana devam eden yoğun hava bombardımanlarının ardından, 6 Ekim'de kara saldırıları başlamıştı. Bu saldırıların, "generallerin planı" olarak bilinen ve Filistinlileri Gazze'den tahliye etmeyi amaçlayan stratejilerle bağlantılı olduğu ifade ediliyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya üzerinden yaptığı bir açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki bazı bölgelerin haritasını paylaşarak, Filistinlileri buraları boşaltmaları konusunda uyardı. Adraee'nin çağrısının, eski genelkurmay başkanı Giora Eiland'in tasarladığı zorla göç planıyla örtüştüğü dikkat çekti.

Saldırıların İnsanlık Üzerindeki Etkileri

7 Ekim'den bu yana gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 43 bin 341 Filistinli hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra, alanında uzman kuruluşlar ve tanıklar, binlerce bedenin hala enkaz altında olduğunu ve sivil altyapının hedef alındığını bildirmektedir.

Bu gelişmeler, bölgedeki insani krizin derinleştiğini ve sivil halkın zor koşullar altında yaşam mücadelesi verdiğini bir kez daha gözler önüne seriyor.