İsrail'in Gazze'ye Düzenlediği Saldırıda 2 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun ateşkese uymayarak Gazze kentine gerçekleştirdiği saldırıda 2 Filistinli yaşamını yitirdi. Filistin haber ajansı WAFA tarafından verilen bilgilere göre, İsrail'e ait bir insansız hava aracı, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'nde, el-Mutasım Camisi yakınındaki Mansura Caddesi üzerinde bulunan Filistinlileri hedef aldı.

Saldırıda Ala İmad Eslim ve Muhammed Subhi Eslim isimli Filistinlilerin yanı sıra çok sayıda kişi de yaralandı. Önceki gün gerçekleştirilen başka bir saldırıda ise, evlerini kontrol etmek için dönen Filistinlilere yönelik yapılan saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'de, 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması 1 Mart'ta sona ererken, bu süreçlerin devamı için İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakereleri engellediği öne sürülüyor. 2 Mart'ta yapılan resmi açıklamada, Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ne ait insani yardımların girişini durdurma kararı verdiği bildirildi.

Netanyahu ayrıca, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci aşamasına geçilmek yerine, ilk aşamanın Ramazan ayının sonuna kadar uzatılmasını talep ediyor.

7 Ekim 2023'ten itibaren, ateşkes anlaşmasına kadar Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda yaklaşık 48 bin 446 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bunların arasında 17 bin 881'inin çocuk, 12 bin 316'sının ise kadın olduğu kaydedildi. Saldırılar sonucunda 111 bin 852 kişi yaralandı ve halkın sığındığı hastane ile eğitim kurumları önemli ölçüde tahrip edildi.

Halen enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, İsrail ateşkesi sık sık ihlal etmeye devam ediyor.