İsrail'in Gazze'ye Hava Saldırıları: 13 Ölü

İsrail Ordusu Gazze'de Hava Saldırıları Düzenledi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava saldırıları neticesinde çoğunluğu kadın ve çocuk olan 13 Filistinli hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Filistin haber ajansı WAFA tarafından bildirildi.

Hedef Alınan Alanlar

Saldırılar, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya, güneyindeki Refah ve Han Yunus kentlerinin çeşitli noktalarına gerçekleştirildi. Cibaliya'da Abdulal ailesine ait bir konutun hedef alınması sonucu 5 kişi yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Civardaki Saldırılar

Gazze'nin kuzey kısmındaki Kemal Advan Hastanesi'nin çevresine yapılan saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti ve bazıları yaralandı. Öte yandan, Han Yunus'taki saldırılarda 4 kişi, Refah kent merkezinde bulunana Şabura Mülteci Kampı'na düzenlenen saldırıda ise 2 kişi daha hayatını kaybetti, çeşitli yaralanmalar da bildirilmekte.

Gazze'deki Durum

İsrail'in Gazze'deki saldırıları 377 gündür devam etmekte ve bu süre zarfında toplamda 42 bin 500 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor.