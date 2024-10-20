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İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

Gazze'de İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda 13 Filistinli yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 02:17
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 02:17
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor

İsrail Ordusunun Gazze'ye Yönelik Saldırıları

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği hava ve kara saldırıları sonucunda 13 Filistinli hayatını kaybetti. Görgü tanıkları ve sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, cesetler ve yaralılar hastanelere taşınırken acil durumlar yaşanıyor.

Nusayrat Mülteci Kampı'na Yapılan Saldırılar

Gözlemcilerin ve sağlık çalışanlarının aktardığına göre, Nusayrat Mülteci Kampı'na insansız hava araçları, savaş uçakları ve topçu bombardımanıyla saldırılar düzenlendi. Bu saldırılarda 7 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi de yaralandı.

Gazze'nin Güneyinde Yaşanan Kaybılar

Gazze Şeridi Belediyeler Birliği Koordinatörü Husli Muhenna, AA’ya yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin güneyine yönelik saldırısında 4 kişinin daha öldüğünü belirtti. Ayrıca, Refah kentinin merkezindeki Eş-Şabura Mülteci Kampı da saldırılardan nasibini alarak 2 Filistinli'nin hayatına mal oldu.

Cibaliya Mülteci Kampı’ndaki Gelişmeler

İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na yönelik bombardımanlarına devam ediyor. 7 Ekim'den bu yana yapılan saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk olmak üzere toplamda 42 bin 519 Filistinli'nin hayatını kaybettiği bildirilirken, yaralı sayısı 99 bin 637 olarak kaydedildi.

Sivil Altyapıya Yapılan Saldırılar

Halkın sığındığı hastaneler ve eğitim kurumlarının hedef alındığı bu çatışmalar sonucunda sivil altyapı da çok ciddi şekilde tahrip ediliyor. Enkaz altında hala binlerce kişinin bulunduğu belirtiliyor.

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