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İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail'in Gazze'deki saldırıları sonucu 20 Filistinli yaşamını yitirirken, birçok kişi de yaralandı.

Yayın Tarihi: 02.11.2024 11:25
Güncelleme Tarihi: 02.11.2024 11:25
İsrail'in Gazze'ye Saldırılarında 20 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail, Gazze'de Saldırılarını Yoğunlaştırdı

İsrail, Gazze'nin çeşitli bölgelerine, özellikle Nusayrat Mülteci Kampı'na dair düzenlediği saldırılarda 20 Filistinliyi öldürdü ve çok sayıda kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki Durum

El-Avde Hastanesi'nden yetkililerin bildirdiğine göre, şafak vakti Nusayrat'taki 5. Kamp'ta İsrail ordusu birçok evi hedef alarak 10 Filistinlinin ölümüne yol açtı. Yaralıların da hastaneye ulaştığı belirtildi.

Acil Ekiplerin Zorlukları

Ambulans ekipleri, ölü ve yaralıların tahliyesi sırasında, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) kendilerine ateş açtığını aktardı. İlk yardım ekipleri, Nusayrat'taki saldırılarda 5 Filistinlinin daha yaşamını yitirdiğini belirtti.

Gözlemler ve Tanık İfadeleri

Görgü tanıkları, Nusayrat'ın kuzeyinde bulunan İsrail askeri araçlarının evlere ateş açmaya ve füze atmaya devam ettiğini bildirdi. Ayrıca, bölgede çeşitli bina yıkımları ve şiddetli patlamalar kaydedildi.

Daha Fazla Saldırı

İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah yakınlarındaki Vadi es-Selka kasabasına yönelik saldırılar düzenlendi, bu saldırılara ilişkin can kaybı ve yaralılarla ilgili bilgiler henüz gelmedi.

El-Avde Hastanesi'nde Bilgiler

Gazze şehir merkezinin kuzeyinde sağlık yetkilileri, Saftavi mahallesi yakınındaki işçi sendikası genel merkezine yapılan İHA saldırısında Ebu Şeria ailesinden 3 Filistinlinin öldüğünü bildirdi. Ayrıca, Beyt Lahiya'daki hava saldırılarında 2 Filistinli yaşamını yitirirken, 10 kişinin de yaralandığı aktarıldı.

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