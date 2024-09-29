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İsrail'in Gözaltıları 11 Bini Aştı

İsrail'in 7 Ekim'den beri Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısı 11 bini geçti, saldırılar sürüyor.

Yayın Tarihi: 29.09.2024 14:49
Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 14:49
İsrail'in Gözaltıları 11 Bini Aştı

İsrail'in Gözaltı Uygulamaları Artıyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'nın farklı bölgeleri ve Doğu Kudüs'te gözaltına aldığı Filistinli sayısının 11 bini aştığını duyurdu.

Baskınlar "Benzeri Görülmemiş" Şekilde Artıyor

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, İsrail güçleri Batı Şeria'da Filistinli evlerine düzenlediği baskınları artırmakta. Açıklamada, bu tür operasyonların "benzeri görülmemiş" bir şekilde devam ettiği ifade ediliyor.

Son Günlerde Gözaltına Alınanlar

Dün ve bugün gerçekleştirilen baskınlarda en az 40 Filistinli, içlerinde bir kadın, bir çocuk ve eski tutukluların olduğu gruplar halinde gözaltına alındı.

Saldırılar ve Zorla Kaybetmeler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı tarih olan 7 Ekim'den bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te gözaltı oranları giderek artarken, aynı süreçte Gazze'de de binlerce kişinin alıkonulduğu bildirildi. Ancak bu kişilerin kimlikleri ve sayıları, "zorla kaybetme suçu" işlendiği belirtilerek tespit edilemedi.

Kaybettiğimiz Canlar

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te, 7 Ekim'den bu yana devam eden İsrail askerleri ve yerleşimcilerin saldırılarında 160'ı çocuk olmak üzere toplam 719 Filistinli yaşamını yitirirken, yaklaşık 6 bin 200 kişi de yaralandı.

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