İsrail'in Gözaltına Alma Durumu: 9 Aylık Hamile Filistinli Kadın

İsrail, Hamile Filistinli Kadını Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde 9 aylık hamile bir kadını gözaltına aldı. 24 yaşındaki Efnan Ebu Hüseyin'in durumu, Filistin Esirler Cemiyeti tarafından kaygıyla takip edilmekte.

Filistin Esirler Cemiyeti Açıklama Yaptı

Filistin Esirler Cemiyeti, yaptığı yazılı açıklamada, "İsrail askerleri tarafından El Halil'de gözaltına alınan 9 aylık hamile Efnan Ebu Hüseyin'in hayatından tamamen İsrail sorumludur," ifadesini kullandı. Efnan'ın, doğumuna az bir süre kala bu duruma maruz bırakılması, hak ihlalleri açısından endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor.

Gözaltı Süreci ve Artan Baskılar

Efnan Ebu Hüseyin'in, bu sabah El Halil'in batısındaki Beni Naim beldesindeki evinden gözaltına alındığı ifade edildi. Filistin Esirler Cemiyeti, bu olayın İsrail'in Filistin halkına karşı işlediği sürekli suçlardan sadece biri olduğunu vurguladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda belirgin bir artış yaşandı. 7 Ekim'den bu yana gözaltına alınan Filistinli sayısı ise 11,200'ü geçti. Uluslararası Tepkiler ve İnsan Hakları İhlalleri

Böyle olaylar, uluslararası kamuoyunda ciddi tepkilere yol açmakta ve insan hakları ihlalleri açısından sorgulanmaktadır. Filistin halkına yönelik yapılan bu tür eylemler, dünya genelinde kınanmakta.