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İsrail'in Hava Saldırıları: Sivillerin Durumu Korkutucu

Airwars, İsrail'in Hamas hedeflerine yönelik hava saldırılarının yüzlerce sivilin ölümüne yol açtığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 10.10.2024 13:32
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 13:32
İsrail'in Hava Saldırıları: Sivillerin Durumu Korkutucu

İsrail'in Hava Saldırıları ve Sivil Kaybı

Londra merkezli araştırma kuruluşu Airwars, İsrail ordusunun Hamas’a yönelik hava saldırılarına dair paylaştığı görüntülerin, yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesine neden olduğunu ortaya koydu.

Detaylı İnceleme ve Analizi

Airwars, Sky News işbirliği ile yapılan incelemelerde, İsrail ordusunun sosyal medya platformu X'te paylaştığı saldırı görüntülerini analiz etti. Yapılan araştırma, İsrail'in "nokta atışı" stratejisinin aksine, bu saldırılarda sivil can kaybının oldukça yüksek olduğunu gösterdi.

Öngörülemeyen Sivil Kaybı

Airwars, analizlerde 17 saldırının 400'den fazla sivilin ölümüne yol açtığını belirtti. Bu bağlamda, özellikle Hamas hedefleri olarak öne sürülen saldırılarda hayatını kaybedenlerin kimlik ve yaş gruplarına dair de önemli veriler elde edildi.

Uyarı Olmadan Gerçekleştirilen Saldırılar

Özellikle Cibaliye mülteci kampına yönelik 31 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilen bir saldırıda 126 sivil hayatını kaybederken, başka bir mülteci kampında da bu rakam 92 oldu. Yapılan saldırılarda önceden uyarı yapılmadığı belirtiliyor.

Açıklamalar ve Sonuç

Airwars, incelemelerine dair yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun paylaştığı görüntüler çoğunlukla düşük kaliteli ve hedefi net göstermeyen türdendir. Sivil kayıplarına dair herhangi bir referans vermemekte, halkı yalnızca 'bize güvenin' mesajıyla karşı karşıya bırakmaktadır" ifadelerini kullandı.

Sonuç olarak, bu hava saldırılarının ciddi insan kayıplarına yol açtığı ve sivillerin savaşın acımasız sonuçlarından etkilendiği net bir şekilde ortaya çıkmıştır.

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