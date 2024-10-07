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İsrail'in Hizbullah'a Yönelik Denizden Saldırı Tehditi

İsrail, Hizbullah'a karşı donanmayla saldırı başlatacağını duyurdu, Lübnanlıları denizden uzak durmaları yönünde uyardı.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 20:34
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 20:34
İsrail'in Hizbullah'a Yönelik Denizden Saldırı Tehditi

İsrail'in Tehditleri Artıyor

Beyrut'u yoğun hava saldırılarıyla hedef alan İsrail, Hizbullah aleyhine denizden harekete geçeceğini bildirdi. Sayda kentinden yapılan açıklamayla birlikte, balıkçı tekneleri dahil herkesin denizden uzak kalması istendi.

Deniz Araçları Uyarısı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Avali Nehri hattıyla başlayan bölgedeki Lübnanlıları, deniz araçlarıyla açılmaktan acil olarak kaçınmaları konusunda uyardı. Bundan sonra denizden yaklaşanların can güvenliği tehdidi ile karşılaşacakları belirtildi.

Ölü Sayıları ve Göç Dalgası

İsrail’in Lübnan’daki saldırılarında 2 bin 83 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 8 Ekim 2023'ten bu yana Hizbullah ile süren çatışmalar hız kesmeden devam ediyor. Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, ölümler arasında 104 çocuk ve 194 kadın bulunuyor.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in 27 Eylül'de düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü. Karşılıklı olarak roket saldırıları da devam ederken, İsrail tarafında büyük hasar bildirilmedi. Ayrıca, bombardımanlar nedeniyle yüz binlerce kişi yerinden oldu ve ülkenin güney kesiminden Beyrut ve kuzeye göç dalgaları yaşanıyor, birçok kişi Suriye'ye yönelmiş durumda.

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