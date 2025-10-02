İsrail'in 'Küresel Sumud Filosu'na Saldırı Buenos Aires ve Bogota'da Protesto Edildi

Yayın Tarihi: 02.10.2025 09:34
Güncelleme Tarihi: 02.10.2025 09:34
Güney Amerika'nın iki başkentinde, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği saldırı geniş katılımlı eylemlerle kınandı. Buenos Aires ve Bogota'daki gösterilerde katılımcılar Filistin halkıyla dayanışma mesajı verdi ve saldırıların sonlandırılmasını talep etti.

Buenos Aires: Yüzlerce Kişi Filistin İçin Yürüdü

Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te ellerinde Filistin bayrakları taşıyan yüzlerce kişi sokaklara çıkarak yürüyüş düzenledi. Göstericiler İsrail'in saldırısını kınadı, Gazze'deki operasyonların durdurulmasını istedi. Eyleme çok sayıda insan hakları temsilcisi, sendika ve sol gruplar destek verdi.

Bogota: 7. Cadde Trafiğe Kapandı, Petro Destek Paylaştı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da Filistin yanlısı bir grup 7. Cadde'yi trafiğe kapatarak eylem yaptı. Göstericiler "Gazze'deki soykırımı durdurun" sloganları attı; polis müdahalesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, göstericilere destek vererek görüntüleri ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı.

Her iki kentteki protestolar, bölgedeki sivil toplum aktörlerinin ve siyasi çevrelerin tepkisini görünür kıldı ve uluslararası kamuoyunda yankı buldu.

