İsrail'in Kuzeyine Hizbullah'tan Roket Saldırısı

İsrail'in Kuzeyine Yönelik Saldırılar

Başbakan Binyamin Netanyahu'nun konutuna düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısının ardından, Hizbullah tarafından İsrail'in kuzeyine yönelik bir dizi roket saldırısında bulunuldu. Bu saldırılarda en az bir kişi yaşamını yitirdi, ondan fazla kişi yaralandı.

Roket Saldırıları ve Yaralanmalar

Hizbullah, yaklaşık yüz roketin fırlatıldığı bu saldırılar sebebiyle, İsrail'in kuzeyinde geniş bir bölgeden akustik alarm sesleri yükseldi. Sosyal medya üzerinde ise, İsrail hava savunma sisteminin roketleri havada imha ederkenki görüntüleri paylaşıldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinden itibaren Lübnan’dan Hayfa ve Celil bölgelerine doğru gerçekleştirilen saldırılarla ilgili yaptığı açıklamada, 100 kadar roketin fırlatıldığını belirtti. Bu roketlerden biri Akka bölgesine isabet ederek bir kişinin ölümüne sebep olurken, Hayfa çevresindeki Kiryat Ata bölgesinde ise beş yaralıya acil yardım ekipleri müdahale etti.

Yaralıların Durumu ve Hasarlar

Bölgeye isabet eden bir roketin Shlomi yerleşim biriminde dört kişiyi yaraladı. Ayrıca, Hizbullah tarafından düzenlenen saldırılarda en az 14 kişinin yaralandığı bildirildi. Bazı yerlerde maddi hasar meydana gelirken, dumanların yükseldiği anların görüntüleri sosyal medya aracılığıyla paylaşıldı.

Hizbullah'ın Açıklamaları

Hizbullah, yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’deki Filistin halkının direnişiyle dayanışma ve Lübnan’ın savunması” amacıyla bu roket saldırılarını gerçekleştirdiğini duyurdu. Özellikle Hayfa körfezi ve Celil bölgesindeki askeri noktalara sekiz ayrı saldırının düzenlendiği belirtildi.

İHA Saldırısı ve Detaylar

Öte yandan, Lübnan’dan fırlatılan İHA'nın, Netanyahu’nun konutunun bulunduğu Kayserya kentinde büyük bir dikkatle takip edildi. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'ya yönelik bir İHA saldırısı gerçekleştirildiğini doğrularken, olay sırasında çiftin evde olmadığına dair açıklama yaptı.

Sosyal medya platformlarında, İHA'nın isabet ettiği iddia edilen ev ile Netanyahu'nun konutunun görüntülerinin tutarlılığı da dikkat çekti.

Sonuç

Bu olaylar, bölgedeki gerilimin artmasına neden olurken, İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmaların olası gelişmelerine dair endişeleri artırdı.