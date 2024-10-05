İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırıları 13 Can Aldı

İsrail'in Lübnan Saldırıları Sonucu Can Kaybı

İsrail, Lübnan'ın güney ve doğu bölgelerine düzenlediği hava saldırıları neticesinde 13 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail, başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine sabah saatlerinde 12 hava saldırısı gerçekleştirdi.

Hedef Alınan Bölgelere Dair Detaylar

Gerçekleştirilen saldırılarda Kaim Camisi çevresi, Burc el-Beracine, Haret Hıreyk'teki Seyyid eş-Şuheda Kompleksi, Ruveys, Ebyad ve Şuveyfat'taki el-Ecniha el-Hamse bölgeleri hedef alındı. Dahiye'de özellikle Burc el-Beracine ve Ayn es-Sikke gibi yerleşim alanlarına 4 füze atıldı.

İtfaiye Çalışmaları Devam Ediyor

Lübnan Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail hava saldırıları neticesinde Dahiye çevresinde çıkan yangınlara karşı itfaiye ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü açıkladı.

Farklı Bölgelere Yönelik Saldırılar

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatıye ili ve Sur ilçesi başta olmak üzere Bekaa bölgesine yoğun saldırılar gerçekleştirdi. Staksiyona Saad Nayil kasabasındaki bir eve yapılan saldırıda bir kişi yaşamını yitirirken, Raşayya ilçesindeki el-Ebrar Okulu müdürünün evine düzenlenen başka bir saldırıda ise okul müdürü hayatını kaybetti.

İnsansız Hava Araçları ile Saldırılar

Bölgede, Cibeyl kasabasında ise İsrail'e ait bir insansız hava aracının Şehit Salah Gandur Hastanesi yakınındaki bir camiyi güdümlü füzeyle hedef alarak hasara yol açtığı belirtildi.

Lübnan'ın Karşılık Vermesi

İsrail Ordu Radyosu, Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine yaklaşık 30 füze fırlatıldığını, bu füzelerin çoğunun hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Radyo, Yukarı Celile bölgesindeki birçok yerleşim yerinde uyarı sirenlerinin çaldığını kaydetti.