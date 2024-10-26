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İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun Lübnan'a düzenlediği saldırıda Ebu Reyya ailesinin 5 ferdi yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 18:30
İsrail'in Lübnan'a Hava Saldırısı: 5 Kişilik Aile Hayatını Kaybetti

İsrail Ordusunun Lübnan'daki Saldırısı

İsrail ordusunun, Lübnan'ın güney bölgesine bağlı Sayda ilçesine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısında 5 kişilik Ebu Reyya ailesinin tamamı hayatını kaybettiği açıklandı.

Saldırının Detayları

Lübnan haber ajansı NNA, İsrail'in saldırısı hakkında bilgi vererek, bu saldırının Tuffahata kasabasını hedef aldığını bildirdi.

Önceki Saldırılar ve Sonuçları

İsrail ordusu, daha öncesinde Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti ile çevre köylere fosfor bombalarıyla saldırılar düzenleyerek büyük yangınların çıkmasına neden olmuş, köylerde elektrik kesintileri yaşanmıştır.

Ölü ve Yaralı Sayısı

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana, 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 653 kişi yaşamını yitirmiş, 12 bin 360 kişi ise yaralanmıştır.

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