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İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a hava saldırılarında 11 kişi hayatını kaybetti, toplam ölü sayısı 2464'e ulaştı.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 16:36
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 16:36
İsrail'in Lübnan'a Saldırıları Sonucu Can Kaybı Artıyor

İsrail'in Lübnan'a Düzenlediği Hava Saldırıları Sonucu Can Kaybı

İsrail ordusunun Lübnan’ın güney ve doğu bölgelerine yönelik gerçekleştirdiği hava saldırıları sonucunda 2'si çocuk toplam 11 kişi hayatını kaybetti, 22 kişi ise yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklaması

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının güney bölgelerine yönelik saldırılarının sürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada şu bilgilerin yer aldığı bildirildi:

  • El-Harayib beldesine yapılan hava saldırısında 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 4 kişinin de yaralandığı aktarıldı.
  • Keferhatta beldesine yönelik saldırıda ise en az 1 kişi hayatını kaybetti.
  • Belbeliye beldesindeki bombardımanda 2'si çocuk 4 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Doğu Bölgesinde Saldırılar

Ülkenin resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail savaş uçakları doğu bölgesindeki Hirmil kentine düzenlediği saldırılarda 2 Suriyeli vatandaşın yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Toplam Can Kaybı ve Yaralı Sayısı

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden beri devam eden çatışmalarda toplamda 2 bin 464 kişinin hayatını kaybettiği ve 11 bin 530 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Bu rakamların arasında 104 çocuk ve 194 kadın yer almakta.

Yerinden Edilenler

İsrail’in bombardımanları nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce insanın yerinden edildiği tahmin ediliyor. Beyrut ve çevresine göç dalgalarının sürdüğü bu süreçte, Lübnan hükümeti yerinden edilen 461 binden fazla kişinin Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

İsrail'in Hedefleri ve Karşılık

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında öldürüldü. Hizbullah, bu saldırılara roket ve füze saldırılarıyla karşılık veriyor. Ancak bu saldırılar sonucunda İsrail tarafında büyük bir hasar bildirilmiyor.

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