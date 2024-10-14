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İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki köylere hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştiriyor.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 01:55
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 01:55
İsrail'in Lübnan'a Yönelik Hava Saldırıları Devam Ediyor

İsrail'in Hava Saldırıları Sürüyor

İsrail Silahlı Kuvvetleri, Lübnan'ın güney bölgelerine yönelik hava bombardımanlarını ve topçu atışlarını devam ettiriyor. Lübnan'daki resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları başta Sur, Sayda ve Marcayun olmak üzere birçok kente bağlı beldelere saldırılar düzenliyor.

Hedef Alınan Kentler ve Sonuçları

İsrail'in, Nakura, Şem ve Tayr Harfa gibi beldelere havadan saldırılar gerçekleştirdiği aktarıldı. Sayda'da gerçekleştirilen saldırılarda yaralanan bazı vatandaşlar hastaneye kaldırıldı.

Ayrıca, İsrail topçu birlikleri Marcayun ve Sur'a bağlı beldelere atışlar yapmaktadır. Bu saldırılar sonucunda Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk, 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 306 kişi yaşamını yitirdi, 10 bin 698 kişi yaralandı.

Yerinden Edilme ve Göç Durumu

İsrail'in bombardımanlarının neden olduğu kriz sonucunda Lübnan'da yüz binlerce insan yerinden edildi. Güney bölgelerinden başkent Beyrut ve kuzeye doğru büyük bir göç dalgası yaşanırken, Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerin 430 binden fazlasının Suriye'ye geçtiğini açıkladı.

Hizbullah ve Karşı Tepkiler

Hizbullah ile 8 Ekim 2023 tarihinden itibaren süregelen çatışmalar, İsrail'in 27 Eylül'de Beyrut'a yönelik hava saldırılarında Hasan Nasrallah'ın ölümünden sonra daha da şiddetlendi. Hizbullah, İsrail'e roket ve füze saldırılarıyla karşılık vermekte; ancak bu saldırılarda çok büyük hasar bildirilmediği belirtildi.

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