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İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırıları Artıyor

İsrail, Beyrut'un güneyini hedef alarak saldırılarını genişletti. Hava saldırılarının bilançosu artıyor.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 22:55
İsrail'in Lübnan'da Hava Saldırıları Artıyor

İsrail, Beyrut'a Hava Saldırılarını Genişletiyor

İsrail ordusunun, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgelerine yönelik yeni hava saldırıları gerçekleştirdiği bildirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın aktardığı bilgiye göre, İsrail'in Beyrut'un el-Avzai bölgesini ilk kez bombaladığı kaydedildi.

Yeni Hedefler Belirleniyor

Saldırılar, Beyrut'un güneyindeki Hureyk Mahallesi ve Refik Hariri Devlet Hastanesi civarında da gerçekleşti. Ayrıca, İsrail ordu sözcülerinden Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yapılan duyurularda, Beyrut'un güneyindeki Hizbullah noktalarının hedef alınacağını ifade etti.

Önceki Saldırıların Bilgileri

Diğer bir sözcü Daniel Hagari, dünkü uyarılarının ardından çoğunluğu Beyrut'ta olmak üzere 20 noktayı vurduklarını belirtti. Hizbullah'a ait Karz-ı Hasen kurumu şubeleri de saldırıların hedefi oldu. Hagari, ayrıca Hasan Nasrallah'ın sığınak olarak kullandığı yeri tespit ettiklerini iddia etti.

Ölü ve Yaralı Sayısı Arttı

İsrail’in Lübnan'daki saldırılarında toplamda 2 bin 483 kişinin hayatını kaybettiği bildiriliyor. Bu sayı, 104 çocuk ve 194 kadını da kapsıyor. Ayrıca 11 bin 628 kişi yaralandı.

Yerinden Edilenler ve Göç Dalgalanması

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, İsrail bombardımanı sonucunda 100 binlerce kişinin yerlerinden edildiği tahmin ediliyor. Lübnan hükümeti, yerinden edilenlerden 486 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı. Hükümetin göç dalgası nedeniyle karşı karşıya olduğu zorluklar devam ederken, çatışmaların da durulması beklenmiyor.

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