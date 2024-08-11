İsrail'in Lübnan'daki Motosiklet Hedefli Hava Saldırısı: 2 Ölü

İsrail’in Hava Saldırısı ve Sonuçları

İsrail ordusunun, Lübnan’ın güney bölgesine gerçekleştirdiği hava saldırısında iki kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Olay, Lübnan resmi haber ajansı NNA tarafından duyuruldu.

Tayibe'de Motosiklet Hedef Alındı

Saldırı, sınır hattındaki Tayibe beldesinde seyir halindeki bir motosikletin hedef alınmasıyla gerçekleşti. Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırı sonucunda iki kişinin öldüğü doğrulandı.

Hayatını Kaybedenlerin Kimlik Bilgileri Belirsiz

Yaşamını yitirenlerin kimlikleri hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi. Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.