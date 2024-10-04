İsrail'in Lübnan Saldırıları: 37 Ölü, 151 Yaralı

İsrail'in Lübnan'a Yönelik Son Saldırıları

İsrail ordusunun son 24 saat içinde Lübnan'a düzenlediği hava saldırıları sonucunda 37 kişi yaşamını yitirirken, 151 kişi de yaralandı. Bu trajik olay, Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada duyuruldu.

Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın Açıklaması

Söz konusu açıklamada, İsrail'in çeşitli Lübnan bölgelerine gerçekleştirdiği saldırılarda meydana gelen can kayıplarının ve yaralı sayısının detaylarına yer verildi. Bakanlık, saldırıların artmasıyla birlikte ülkede acil sağlık durumunun yaşandığını belirtti.

Kontrollü Çatışmaların Devamı

İsrail ordusu, 8 Ekim 2023 tarihinden bu yana Hizbullah ile kontrollü çatışmalara devam etmektedir. 23 Eylül tarihi itibarıyla ise Beyrut, güney Lübnan, Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı gerçekleştirilmiştir. Saldırılar, çok sayıda sivilin hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olmuştur.

Bu olay, uluslararası toplumda büyük bir endişe yaratırken, saldırılara yönelik kınama ve insan hakları ihlali vurguları artmaktadır. Yerel ve uluslararası örgütler, bölgedeki sivil kayıpların durdurulması çağrısında bulunmuştur.